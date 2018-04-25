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Сейм Литвы посетит глава парламента Киргизии

Фото kenesh.kg

На этой неделе в Литве с визитом побывает председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков, сообщил сейм. 

Автор: duma.gov.ru, CC BY 4.0, Ссылка

В среду планируется встреча гостя с спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. 

В четверг делегация парламента Киргизии встретится с членами Группы сейма по международным связям с Киргизией, будут наблюдать за заседанием литовского парламента. 

В ходе визита в Литве Д. Джумабеков также встретится с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, посетит Вильнюсский университет.  

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BNS
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