Сейм Литвы посетит глава парламента Киргизии

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На этой неделе в Литве с визитом побывает председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков, сообщил сейм.

В среду планируется встреча гостя с спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

В четверг делегация парламента Киргизии встретится с членами Группы сейма по международным связям с Киргизией, будут наблюдать за заседанием литовского парламента.

В ходе визита в Литве Д. Джумабеков также встретится с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, посетит Вильнюсский университет.