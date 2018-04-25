Кабмин рассматривает проект бюджета Литвы на 2020-ый: доходы и расходы растут

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Доходы госбюджета Литвы в 2020 году, включая дотации Евросоюза и другие международные средства помощи, а также расходы, должны увеличиться, а планирующийся дефицит бюджета будет несколько меньше, чем ожидается в этом году.

В среду Кабмин рассмотрит проект государственного бюджета 2020 года, подготовленный Министерством финансов. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году, по сравнению с планом этого года, должны увеличиться на 9% (на 955,686 млн евро) до 11,545 млрд евро, между тем расходы вырастут на 8% (на 940,388 млн евро) до 12,646 млрд евро.

В следующем году дефицит госбюджета должен составить 1,101 млрд евро – на 1,4% (12,298 млн евро) больше, чем ожидалось в этом году (1,116 млрд евро). В проекте бюджета говорится, что в следующем году планируется профицит сектора центральной власти в размере не менее 0,2% ВВП, а в среднесрочный период также будут добиваться профицита в секторе власти.

В следующем году доходы госбюджета за вычетом дотаций ЕС и прочих средств международной помощи должны увеличиться на 10,3% (894,88 млн евро) до 9,563 млрд евро, а средства помощи ЕС и прочие международные ассигнования увеличатся на 3,2% (60,806 млн евро) до 1,982 млрд евро.