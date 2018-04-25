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Северный поток-2 будет достроен

Фото сайта www.gazprom.com

Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, сообщает Deutsche Welle. 

Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что Северный поток-2 — сложный проект. 

 «Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено», — заявила она. 

Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы. 

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Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы. 

korrespondent.net
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