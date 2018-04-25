Британия и ЕС близки к соглашению по Brexit

Евросоюз и Великобритания близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.
Тем не менее, любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.
Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.
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