Британия и ЕС близки к соглашению по Brexit

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Евросоюз и Великобритания близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.

Тем не менее, любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.