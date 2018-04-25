Кабмин Литвы утвердил проект бюджета страны на следующий год

Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году, по сравнению с планом этого года, должны увеличиться на 9% (на 955,686 млн евро) до 11,545 млрд евро, доходы Фонда соцстрахования Sodra – на 9,1% (на 407 млн евро) до 4,862 млрд евро, доходы Фонда обязательного страхования здоровья – на 11,7% (на 241 млн евро) до 2,301 млрд евро, доходы бюджетов самоуправлений – на 11,9% (на 350 млн евро) до 3,299 млрд евро.

Между тем расходы госбюджета вырастут на 8% (на 940,388 млн евро) до 12,646 млрд евро, расходы Sodra – на 11,7% (472 млн евро) до 4,515 млрд евро, расходы Фонда обязательного страхования здоровья – на 7,4% (на 145 млн евро) до 2,1 млрд евро, расходы бюджетов самоуправлений – на 11,6% (на 339 млн евро) до 3,268 млрд евро.

По словам В. Шапоки, основная часть дополнительных расходов в следующем году будет направлена в сфере социальной защиты – ей дополнительно предусмотрено 761 млн евро, а совокупные расходы этого сектора достигнут 6,19 млрд евро. На увеличение пенсий и детских пособий в следующем году планируется выделить соответственно 327 млн и 149 млн евро, на выплаты по болезни и на материнские выплаты – соответственно на 56,9 млн евро и на 72,9 млн евро больше.

Расходы государства на здравоохранение должны увеличиться на 147 млн евро до 2,303 млрд евро, на экономику – на 134 млн евро до 2,418 млрд евро, на образование – на 92 млн евро до 1,568 млрд евро, на оборону – на 76 млн евро до 1,107 млрд евро. Расходы на общие государственные услуги должны составить 1,477 млрд евро (на 30 млн евро больше), на поддержание общественного порядка и охрану общества – 908 млн евро (на 39 млн евро больше).

Ожидается, что накопленные государством резервы к концу 2020 года достигнут 1,69 млрд евро и составят 3,3% ВВП (в конце этого года – 2,2% ВВП).

Проект бюджета должен быть представлен на рассмотрение сейма не позднее 17 октября. После первого рассмотрения в парламенте документ обычно возвращается на совершенствование в правительство, а окончательно принимается в декабре.