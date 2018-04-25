В центре Клайпеды может появиться линейка уровня воды

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В центре Клайпеды на реке Дане хотят установить линейку для измерения уровня воды, доступную для общественности, сообщает Vakaru ekspresas.

«Хотелось бы, чтобы жители понимали, что она показывает, а так же использовалась моряками, владельцами лодок и учеными. Важно найти золотую середину, чтобы сделать ее подходящей для всех», — сказал представитель „Klaipėdos paplūdimiai”, Дэйвис Билкштис.

По его словам, еще не решено, какую градационную линейку выбрать, чтобы она была понятной и информативной. По этой причине она не будет установлена в этом году, но ожидается, что появится в следующем.

В данный момент ожидают коммерческих предложений, чтобы выяснить, сколько это может стоить.