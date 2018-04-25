В Совбезе ООН срочное заседание по Сирии

Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

По инициативе пяти европейских стран в среду состоится срочное закрытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, сообщает Интерфакс .

По словам собеседника агентства, запрос поступил от Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Источник отметил, что на данный момент решения председателя Совбеза по этому запросу пока нет.

Отметим, 10 октября Совбез ООН уже собирался на заседание по Сирии, но не смогли согласовать совместное заявление.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.