В ресторанах и поездах Франции начали требовать «санитарный пропуск»

«Интерфакс» сообщает, что во Франции с сегодняшнего дня, 9 августа, начали требовать «санитарный пропуск» при входе в бары, рестораны, при поездках на поездах и полётах в самолётах на внутренних рейсах.
В ресторанах и кафе «санитарный пропуск» потребуется как внутри заведения, так и на террасе.
Кроме того, этот документ попросят предъявить при посещении домов престарелых, больниц, социальных учреждений.
Пропуск требуют у людей старше 18 лет, но с 30 августа планируется ввести аналогичный документ для подростков от 12 до 17 лет.
Ранее с 21 июля «санитарный пропуск» начали требовать и при входе в культурные учреждения — музеи, кинозалы, парки развлечений, спорткомплексы. Для похода в магазин документ пока не нужен, но решение об этом могут принять региональные власти.tourister.ru