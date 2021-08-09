В ресторанах и поездах Франции начали требовать «санитарный пропуск»

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«Интерфакс» сообщает, что во Франции с сегодняшнего дня, 9 августа, начали требовать «санитарный пропуск» при входе в бары, рестораны, при поездках на поездах и полётах в самолётах на внутренних рейсах.

В ресторанах и кафе «санитарный пропуск» потребуется как внутри заведения, так и на террасе.

Кроме того, этот документ попросят предъявить при посещении домов престарелых, больниц, социальных учреждений.