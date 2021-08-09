Вопросы прав человека нужно задавать не Литве, а Беларуси — А. Билотайте

«Моим четким посланием было бы то, что вопросы прав человека не являются проблемой Литвы. Литва действительно делает все, чтобы права человека обеспечивались по возможностям. Основные проблемы сегодня в Беларуси, где режим не соблюдает никаких прав человека (…) Я очень надеюсь, что мое сообщение будет услышано, что международные ведомства уделят надлежащее внимание правам человека в самой Беларуси – тех же незаконных мигрантов и граждан Беларуси», – отметила А. Билотайте.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что сочувствует мигрантам, ставшим «жертвами нечестных предпринимателей», ставшим «игрушками» в руках авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко, «живым тараном».

Так глава государства ответил на вопрос BNS о том, убежден ли он в том, что права человека обеспечиваются в ходе разрешения миграционного кризиса.

«Я действительно чувствую искреннюю эмпатию по отношению к этим людям, которые оказались сейчас вот в такой ситуации. Очень жаль, что они стали жертвами определенных непорядочных предпринимателей, которые решили заработать большие деньги на нелегальной миграции, и по этой причине эти люди вынуждены страдать, реальность не соответствует их ожиданиям», – сказал Г. Науседа.

«Я думаю, что многие здесь переосмыслят свои действия в последнее время – как государства, так бизнес, а также сами люди поймут, что они оказались, к сожалению, по не зависящим от нас причинам своеобразными игрушками в руках диктатора – живым тараном. Очень жаль, что так случилось, но сегодня мы должны решать проблемы, которые встают перед Литвой, и мы это делаем», – добавил он.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаевас сказал, что пограничники человечно обращаются с мигрантами, которых возвращают в Беларусь.

«Я могу сказать, что в данный момент те действия, которые предпринимаются на государственной границе, соответствуют всем требованиям прав человека», – заявил глава погранслужбы на пресс-конференции.

В данный момент пограничникам разрешено возвращать незаконных мигрантов обратно в Беларусь, для этого разрешено использовать спецсредства.