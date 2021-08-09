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В РФ на 20 полигонах начинаются масштабные военные учения

Автор: Kremlin.ru, CC BY 4.0, Ссылка

В России начинаются масштабные военные учения. Они пройдут в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, на Северном Кавказе, а также на юге страны. Учения продлятся с 9 августа по 15 сентября.

Отмечается, что в мероприятии будут задействованы мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Южного военного округа. Будут привлечены авиация (более 80 самолетов и вертолетов), корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.

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До этого Россия провела учения у границ Афганистана. В учениях в Хатлонской области Таджикистана приняли участие более 2,5 тысяч военных, около 500 единиц вооружения и военной техники.

korrespondent.net

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