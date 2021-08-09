В РФ на 20 полигонах начинаются масштабные военные учения

В России начинаются масштабные военные учения. Они пройдут в Крыму, Абхазии, Южной Осетии, на Северном Кавказе, а также на юге страны. Учения продлятся с 9 августа по 15 сентября.

Отмечается, что в мероприятии будут задействованы мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Южного военного округа. Будут привлечены авиация (более 80 самолетов и вертолетов), корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.