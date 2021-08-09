В. Чмилите-Нильсен призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси

Спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов прошедших после президентских выборов.
«Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан», – отметила руководитель парламента в распространенном в понедельник пресс-релизе.
«Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены», – отметила она.
Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.
Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.
«Некоторые лишились жизни. Вспоминая эти события, мы еще раз выражаем солидарность с белорусским народом, поддерживаем его борьбу за демократию и жажду изменений», – заявила В. Чмилите-Нильсен.
Президент Литвы Гитанас Науседа в социальной сети Facebook отметил, что массовые протесты продемонстрировали нежелание белорусского народа склоняться «под ложью и насилием режима».
«Диктатор, поднявший оружие против своего народа, смог ответить лишь насилием и репрессиями», – ответил глава государства.
Он также подчеркнул, что свобода «непобедима», а прошлое невозвратимо.
В понедельник на Площади Лукишкес в литовской столице состоится пикет в поддержку белорусской оппозиции «Год после революции».
Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них спикер сейма Виктория Чмилите-Нельсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены сейма.