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В. Чмилите-Нильсен призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов прошедших после президентских выборов. 

«Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан», – отметила руководитель парламента в распространенном в понедельник пресс-релизе.  

«Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены», – отметила она.

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Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор  Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными. 

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными. 

«Некоторые лишились жизни. Вспоминая эти события, мы еще раз выражаем солидарность с белорусским народом, поддерживаем его борьбу за демократию и жажду изменений», – заявила В. Чмилите-Нильсен. 

Президент Литвы Гитанас Науседа в социальной сети Facebook отметил, что массовые протесты продемонстрировали нежелание белорусского народа склоняться «под ложью и насилием режима».  

«Диктатор, поднявший оружие против своего народа, смог ответить лишь насилием и репрессиями», – ответил глава государства.

Он также подчеркнул, что свобода «непобедима», а прошлое невозвратимо. 

В понедельник  на Площади Лукишкес в литовской столице состоится пикет в поддержку белорусской оппозиции «Год после революции». 

Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них спикер сейма Виктория Чмилите-Нельсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены сейма. 

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