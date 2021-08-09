В. Чмилите-Нильсен призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси

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Спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов прошедших после президентских выборов.

«Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан», – отметила руководитель парламента в распространенном в понедельник пресс-релизе.

«Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены», – отметила она.