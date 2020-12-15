В РФ заявили о 100% эффективности Спутника V против тяжелых форм COVID-19

Отмечается, что по состоянию на 14 декабря во время клинических исследований в России были вакцинированы более 26 тыс. добровольцев. В настоящее время также проводятся клинические исследования в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах, а также вторая и третья фаза — в Индии.

На 14 декабря при исследовании не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головную боль.

На основе полученных данных создатели российской вакцины «Спутник V» подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах. «На основе полученных на сегодня данных НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в различных странах», — говорится в сообщении РФПИ.

Также полученные во время исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.