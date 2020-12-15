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В. Василяускас: я бы подождал с повышением минимальной месячной зарплаты

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В. Василяускас: я бы подождал с повышением минимальной месячной зарплаты

Василяускас
Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Витас Василяускас считает, что пока следует воздержаться от повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ).

Он аргументирует свое мнение неопределенностью ситуации и в мире, и в Литве. 

И все же В. Василяускас отмечает, что это его личное мнение, между тем экономисты БЛ считают, что ММЗ можно повышать в соответствии с намеченной формулой. Он также считает, что решение об этом должны принять социальные партнеры. 

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Глава центробанка говорил об этом на пресс-конференции во вторник. 

Представляющий интересы социальных партнеров: правительства, работодателей и работников, — Трехсторонний совет во вторник обсудит, какую рекомендацию представить кабмину по поводу повышения ММЗ со следующего года. 

Правительство в октябре постановило, что ММЗ «на бумаге» будет повышена в следующем году с 607 до 642 евро, но если прогнозы Министерства финансов в декабре будут хуже, чем осенью, тогда Трехсторонний совет внесет новую рекомендацию. 

Кроме того, она будет пересмотрена, если ожидающийся в 2021 году уровень безработицы будет выше 8,5%, а рост средней зарплаты — менее 2%. 

Минфин в понедельник объявил, что спад экономики Литвы в этом году составит 1,5%, между тем в 2021 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) может достигнуть 2,8%. В сентябре Минфин также прогнозировал на 2020 год спад ВВП 1,5%, однако в 2021 ожидал роста 3,3%. 

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