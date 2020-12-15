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В праздники и выходные в Литве будет действовать 250 пропускных постов

полиция
Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В праздничные дни и выходные в Литве будет действовать 250 контрольно-пропускных постов, говорит министр внутренних дел Агне Билотайте. 

По словам министра, КПП будут действовать с 13 часов 18 декабря до 21 часа 20 декабря, с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря и с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января. 

По словам А. Билотайте, в эти дни на дорогах и улицах будет работать около 920 полицейских экипажей, то есть примерно на 170 больше, чем обычно. 

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Министр сказала. что часть въездов будет загорожена техническими средствами, будут оборудованы камеры наблюдения и запрещающие знаки. 

«В другие дни будет осуществляться контроль по мобильному принципу, на улицах также будет дополнительно 60 экипажей», — сказала министр на пресс-конференции во вторник.

Цель — не наказывать, а советовать

Она заверила, что дежурные правоохранители будут прежде всего разъяснять и давать рекомендации населению. 

По словам министра, в критических случаях, если жители не будут подчиняться полиции, будет использовтаься «более строгий план мер», однако она надеется, что он не понадобится. 

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела также сказал, что административные наказания за несоблюдение требований будут применяться только «как крайнее, последнее средство». 

Контроль над передвижением будут осуществлять и представители военизированного Союза стрелков, Службы охраны госграницы Литвы, Военной полиции и Службы общественной безопасности. 

Будут приниматься во внимание конкретные случаи 

А. Билотайте обещала, что сотрудники полиции будут «принимать во внимание конкретные ситуации», почему человекедет, но она надеется, что злоупотреблений не будет. 

Между тем Р. Пожела призвал жителей позаботиться, чтобы в мобильном телефоне у них были фотографии всех документов, обосновывающих их возможность поездки в другие самоуправления. Комиссар сказал, что если кто-то поедет в арендованное жилье, не являющееся его собственностью, то правоохранители вынуждны будут «такую поездку прервать», тем более, если кто-то едет в агроусадьбу для встречи не с членами семьи. 

Проконсультироваться с сотрудниками полиции можно по телефону  8700 60000.

Р. Пожела все же упомянул, что полиция будет чуть более снисходительна к эмигрантам, которые возвращаются на праздники. 

Комиссар также отметил, что отрицательный тест на COVID-19 не будет считаться причиной пропустить желающего выехать из своего самоуправления человека. 

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