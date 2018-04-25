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В России назвали «самый поздний срок» для запуска СП-2

  • Фото gazprom.ru

Германия ожидает, что завершение строительства газопровода Северный поток-2 и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС.

«По итогам моих разговоров с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер – ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», – сказал посол на встрече со студентами Уральского федерального университета.

Ранее в США заговорили о «смерти» Северного потока-2. По мнению директора Евразийского центра Атлантического совета США Джона Хербста, строительство газопровода отложено минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада Северный поток-2 может вообще прекратить свое существование.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин утверждал, что Россия достроит газопровод своими силами, но для этого понадобится не менее года.

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korrespondent.net

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