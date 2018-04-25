В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Федеральный исследовательский центр питания (ФИЦ питания) России начал разработку рецептов и технологий производства продуктов готовых к употреблению, которые будут продаваться в магазинах с пометкой «для пожилых». В них будут витамины, необходимые для такого возраста.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Известия».

Кроме этого, высокую концентрацию соли, сахара и трансжиров ученые предлагают помечать на упаковке. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи считает, что нужно ограничить потребление некоторых продуктов. В число вредных для здоровья попали: хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез и кетчуп.

План по разработке продуктов для пенсионеров зафиксирован в дорожной карте на правительственном уровне. Отвечают за выполнение этой задачи Роспотребнадзор и ФИЦ питания.

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