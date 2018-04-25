В России пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса

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Российские власти намерены проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна – она будет плановой», – сказал Мурашко.

По его словам, массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре. Клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, уже завершились. Сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

Ранее в июле сообщалось, что российские ученые сумели доказать, что их вакцина от COVID-19 безопасна для здоровья человека.