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Второй раз за два месяца поврежден памятник Виленскому Гаону

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Второй раз за два последних месяца облит неустановленной жидкостью памятник Виленскому Гаону в вильнюсском Старом городе. 

Департамент полиции сообщил, что в воскресенье, примерно в 17.20 было замечено, что поврежден памятник на улице Жиду. 

«Поступило сообщение, что в период двух дней предположительно кислотой облит памятник Виленскому Гаону. Сообщил экскурсовод», — сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

По ее словам, начато досудебное расследование о разжигании розни, причиненный материальный ущерб будет установлен позже. 

В конце июня этот памятник был облит светлой жидклстью, досудебное расследование в этой связи еще продолжается. 

Тогда был поврежден и находящийся на ул. Месиню в Старгороде памятник доктору Цемаху Шабаду. 

Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, считается одним из самых известных толкователей Талмуда. 

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