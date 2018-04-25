В России стартовали стратегические военные учения Кавказ-2020

На военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 с участием более 80 тысяч человек, сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации дан старт стратегическому командно-штабному учению Кавказ-2020», — отмечается в сообщении.

Основные действия пройдут c 21 по 26 сентября на нескольких полигонах. Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

«При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих», — подчеркнули в ведомстве.

По данным оборонного ведомства, в ходе маневров ВС России уделят особое внимание борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, а также быстрой смене боевых действий.

В качестве наблюдателей приглашены представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.