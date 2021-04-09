В России впервые начали предлагать «вакцинные туры»

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«Интерфакс» сообщает, что туроператор Cosmos Travel (дочернее предприятие Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК «Система») впервые предложил «вакцинные туры» в Россию для граждан РФ, проживающих за рубежом.

Отмечается, что предложение разработано в связи с большим спросом на вакцинацию отечественной вакциной «Спутник V» среди россиян, проживающих за границей. Имеется большой интерес к российской вакцине и у иностранных граждан, но пока поездка в РФ для вакцинации им недоступна из-за закрытых границ. Однако после их открытия организаторы ожидают резкого увеличения «вакцинного турпотока».

Тур представляет собой пакет, в который входит проживание, транспорт, сопровождение в центр вакцинации — в клиники группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система». Пункт вакцинации по желанию клиента может быть любым другим. Можно выбрать тур на 21 день с получением двух доз вакцины сразу или два трёхдневных тура.

Воспользоваться программой Cosmos Travel может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.