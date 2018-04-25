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В Рождество будет тепло и дождливо

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

До 27 декабря снега точно не будет. В Сочельник и первый день Рождества пройдут дожди, а сразу после праздников похолодает, возможно даже выпадет снег.

В понедельник прогнозируется небольшой дождь, температура после теплой ночи поднимется до 5-8 градусов тепла.

Во вторник ночью во многих районах будет моросить, пройдут дожди. Температура ночью будет колебаться от 3 до 6 градусов тепла. Во вторник, в Сочельник, дожди пройдут во многих районах. Поскольку будет пасмурно и сыро, температура будет довольно высокой – до 4-7 градусов тепла.

В среду, в рождественскую ночь будет от 0 до +5. Днем пройдут дожди, температура поднимется до 3-6 градусов тепла.

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Во второй день Рождества, в четверг, дожди пройдут лишь в некоторых районах, температура опустится. Ночью будет около 0 в северных районах, сформируется гололед. Днем потеплеет до 1-5 градусов.

l24.lt

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