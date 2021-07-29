В Руднинкай размещены первые мигранты

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В четверг после обеда на полигоне в Руднинкай поселены первые мигранты.

«Точное число я назвать не могу, однако в общей сложности в ближайшее время, то есть в ближайшие дни планируется поселить около 350», — сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Пограничники привозят иностранцев на своем служебном транспорте, им помогает полиция.

Первую группу мигрантов доставили с тех погранзастав, которые загружены в наибольшей степени. По словам Г. Мишутиса, их должно было «несколько десятков».

На погранзаставах сейчас временно проживает около 2 тысяч незаконно прибывших из Беларуси мигрантов.

Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или представившиеся таковыми — 2005. Также задержан 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 84 гражданина Сирии, 83 гражданина России, 81 гражданин Ирака, 79 граждан Гвинеи, 77 граждан Афганистана, а также граждане других стран.

Большая часть задержанных стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.

А в это время в Вильнюсе проходил митинг против поселения мигрантов