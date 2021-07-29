В Руднинкай размещены первые мигранты

В четверг после обеда на полигоне в Руднинкай поселены первые мигранты.
«Точное число я назвать не могу, однако в общей сложности в ближайшее время, то есть в ближайшие дни планируется поселить около 350», — сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Пограничники привозят иностранцев на своем служебном транспорте, им помогает полиция.
Первую группу мигрантов доставили с тех погранзастав, которые загружены в наибольшей степени. По словам Г. Мишутиса, их должно было «несколько десятков».
На погранзаставах сейчас временно проживает около 2 тысяч незаконно прибывших из Беларуси мигрантов.
Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью преобладают граждане Ирака или представившиеся таковыми — 2005. Также задержан 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 84 гражданина Сирии, 83 гражданина России, 81 гражданин Ирака, 79 граждан Гвинеи, 77 граждан Афганистана, а также граждане других стран.
Большая часть задержанных стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.
А в это время в Вильнюсе проходил митинг против поселения мигрантов