В ряде регионов Хорватии из-за землетрясений объявлен режим катастрофы

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ТАСС пишет, что власти Хорватии в связи с последствиями землетрясений объявили режим катастрофы в ряде регионов страны.

Речь идёт о районах Сисачко-Мославачкой, частично Загребской и Карловацкой жупаний (административно-территориальные единицы). В этой местности запущена работа всех служб по преодолению последствий землетрясений.

Напомним, в Хорватии в 50 км от Загреба 29 декабря произошло сильное землетрясение мощностью 6.4, его жертвами стали 7 человек, был разрушен город Петринья. Подземные толчки всё ещё не прекращаются, с 28 декабря было зафиксировано более 70 сотрясений, в частности, вчера, 4 января, в районе Петриньи и Сисака произошли землетрясения магнитудой 3.5 и 4.6.

Землетрясения ощущали жители других европейских стран — Италии, Словении, Боснии и Герцеговины, Сербии и даже Австрии.