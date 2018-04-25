В Саудовской Аравии смягчены условия карантина, открываются магазины

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Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз отдал распоряжение о смягчении введенного в королевстве режима жесткого карантина.

26 апреля до 13 мая с девяти утра до пяти часов дня не будет действовать комендантский час – за исключением Мекки и нескольких других районов.

29 апреля начнутся послабления в экономической сфере. Смогут открыться магазины, в том числе расположенные в торговых центрах. Возобновят работу строительные компании и заводы. Королевский указ требует и далее соблюдать нормы социального дистанцирования.

Заведения, где невозможно сохранить двухметровую дистанцию между людьми, останутся закрытыми. Это парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, кинотеатры, рестораны, центры развлечений.

Власти Саудовской Аравии ввели круглосуточный комендантский час в нескольких городах, включая столицу королевства Эр-Рияд и священные Мекку и Медину. Выходить на улицу разрешалось с шести утра до трех часов дня и только в неотложных целях. При этом запрещено покидать свой район.