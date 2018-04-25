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В Ирландии парикмахерские могут не открыться до сентября

Фото pixabay.com

Медицинские эксперты в Британии предполагают, что парикмахерские и салоны красоты могут быть закрыты еще 6 месяцев, пишет Dailystar UK.

Насущную потребность этих видов услуг на себе ощутило уже не только женское, но и мужское население земли. Социологи считают, что затянувшийся карантин станет не только причиной беби-бума, но и ростом числа разводов. Отсутствие должного ухода, откроет многим супругам глаза на естественный образ партнера.

Считалось, что барбер шопам и салонам красоты позволят открыться в первую очередь, вслед за кабинетами стоматологов.

Тем временем, возможно, услуги мужских парикмахеров по окончанию пандемии вообще уйдут в историю.

Мужчины, сами осваивают технологию самостоятельной стрижки.

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