В сейм вносится проект госбюджета на 2021 год

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

Во вторник в сейм Литвы будет внесен проект государственного бюджета на 2021 год. Дефицит сектора власти (разница между расходами и доходами) в следующем году должен составить 5% внутреннего валового продукта (ВВП).

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что бюджет с учетом всех европейских средств похож на фактическую ситуацию нынешнего года.

По мнению экономистов, вариант бюджета на следующий год предоставляет Литвы возможность трансформировать экономику и обеспечить потенциал роста в будущем, однако также содержит риски того, что ненадлежащим образом использованные средства могут вызвать перегрев экономики и рост инфляции.