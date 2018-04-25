В сейм вносится проект госбюджета на 2021 год

Во вторник в сейм Литвы будет внесен проект государственного бюджета на 2021 год. Дефицит сектора власти (разница между расходами и доходами) в следующем году должен составить 5% внутреннего валового продукта (ВВП).
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что бюджет с учетом всех европейских средств похож на фактическую ситуацию нынешнего года.
По мнению экономистов, вариант бюджета на следующий год предоставляет Литвы возможность трансформировать экономику и обеспечить потенциал роста в будущем, однако также содержит риски того, что ненадлежащим образом использованные средства могут вызвать перегрев экономики и рост инфляции.
Доходная часть госбюджета по сравнению с утвержденным бюджетом нынешнего года уменьшится на 1,3% до 11,385 млрд евро, а расходная часть — увеличится на 21,2% до 15,49 млрд евро. Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро).