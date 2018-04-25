В сейме будут искать, чем заменить банки в регионах

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Сформированная в сейме Литвы рабочая группа в течение трех месяцев намерена рассмотреть вопрос о том, как повысить доступность финансовых услуг в регионах Литвы, где уже не один год сокращается число подразделений коммерческих банков.

Глава рабочей группы, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ), «аграрий» Валюс Ажуолас говорит, что главная цель группы – найти, чем можно заменить уходящие из регионов коммерческие банки. По его словам, будет обсуждаться и возможность создания государственного коммерческого банка.

«У нас уже сейчас очень много проблем, потому что почти 0,5 млн жителей страны не пользуется никакими электронными финансовыми услугами, поэтому очень активно закрывающиеся отделения банков оставляют их без услуг», – сказал BNS В. Ажуолас.

По его словам, государственная почтовая компания Lietuvos pastas признает, что у нее есть неиспользованные возможности развивать финансовые услуги, активнее работать в регионах могли и кредитные кооперативы.