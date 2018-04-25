В сейме будут искать, чем заменить банки в регионах

Сформированная в сейме Литвы рабочая группа в течение трех месяцев намерена рассмотреть вопрос о том, как повысить доступность финансовых услуг в регионах Литвы, где уже не один год сокращается число подразделений коммерческих банков.
Глава рабочей группы, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ), «аграрий» Валюс Ажуолас говорит, что главная цель группы – найти, чем можно заменить уходящие из регионов коммерческие банки. По его словам, будет обсуждаться и возможность создания государственного коммерческого банка.
«У нас уже сейчас очень много проблем, потому что почти 0,5 млн жителей страны не пользуется никакими электронными финансовыми услугами, поэтому очень активно закрывающиеся отделения банков оставляют их без услуг», – сказал BNS В. Ажуолас.
По его словам, государственная почтовая компания Lietuvos pastas признает, что у нее есть неиспользованные возможности развивать финансовые услуги, активнее работать в регионах могли и кредитные кооперативы.
«Также будет обсуждаться и возможность создания государственного коммерческого банка, что можно сделать на базе Lietuvos pastas или каким-то другим путем. Рабочей группе предстоит взвесить все возможности повышения доступности финансовых услуг в регионах. Достаточно ли будет изменить законы, чтобы эти услуги стали доступнее, или же придется предпринимать какие-то другие меры», – рассуждал В. Ажуолас.
Рабочая группа должна будет подготовить проекты законов и представить их КБФ до 30 апреля.
Президент Гитанас Науседа в прошлом месяце предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве. Критики говорят, что создание госкоммерческого банка будет чересчур дорого, а его деятельности может мешать вмешательство политиков.
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