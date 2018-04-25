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В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

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В среду Комиссия сейма Литвы по энергетике и слаженному развитию рассмотрит, будет ли эффективным решение Литвы не импортировать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). 

«Островец и рынок электроэнергии – насколько эффективны наши решения не впускать электроэнергию, и насколько мы добьемся своих целей, каковы риски, что не добьемся цели, что было сделано, и что будет делаться», – комментировал BNS председатель комиссии Виргилиюс Подерис. 

По его словам, члены сейма хотят оценить ситуацию с точки зрения парламентского контроля, понять, чего удалось добиться, а чего нет. 

«Мы должны критически пересмотреть сделанное, и свою риторику, которая была. Если мы говорили, что не будем впускать электроэнергию, и это формулировалось как нарратив, что через остальные концы также не попадет. То сейчас, достигнуты ли эти цели, или мы этого не сделали?  Это не поиск виновных», – отметил В. Подерис.

Он утверждает, что стране важно иметь весомое основание для своего решения. 

«Нельзя поехать в Брюссель и заявить: мы так решили и нам так нужно. Поскольку и сейчас мы торгуем с восточной страной. Нужно понять, что глазами Брюсселя, насколько я понимаю, это не Островец, это торговля с третьими странами – и с Россией, и с Белоруссией, и с другими. И здесь нужно доказать, что наше желание не впускать электроэнергию из третьих стран обосновано»,  – сказал глава комиссии, отвечая на вопрос о том, может ли Литва навлечь на себя критику Евросоюза в связи с ограничением импорта электроэнергии с БелАЭС. 

В заседании комиссии примут участие представители МИД и Министерства энергетики. 

Латвия намерена обеспечить импорт электроэнергии из России, как только Литва откажется от ее импорта из Белоруссии с запуском БелАЭС. Латыши мотивировали свой шаг возможной нехваткой электроэнергии в регионе. 

Решение Риги вызывала в Литве опасения по поводу того, что таким образом для БелАЭС будет открыт путь на общий рынок. Литва стремится блокировать импорт электроэнергии с этой станции, поскольку ее строительство ведется без соблюдения всех требований безопасности. Минск эти претензии отметает. 

BNS

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