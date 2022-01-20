В сейме Литвы – финальное голосование по обязательной вакцинации части работников

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В четверг Сейм Литвы планирует провести окончательное голосование по введению обязательной вакцинации медиков и социальных работников.

Поправки выносятся на обсуждение в связи со стремлением обеспечить работу социальных учреждений и учреждений здравоохранения в связи с интенсивным распространением варианта COVID-19 — омикрон.

Правительство предлагает установить, что в случае экстремальной ситуации или карантина из-за распространения инфекционного заболевания работники определенных сфер смогут работать только в том случае, если они привьются от данного инфекционного заболевания и до тех пор, пока будут считаться имеющими иммунитет от данного заболевания.

Обязательная вакцинация будет введена для лиц, работающих в медицинских учреждениях или социальных службах, а также для оказывающих услуги по уборке, предоставлению питания и другие услуги в этих учреждениях, посещающих на дому людей социальным работников.

Исключения будут для тех работников, которые не могут привиться по медицинским причинам, а также для тех, кто переболел, пока они будут считаться имеющими иммунитет.

Поправки могут вступить в силу с 14 февраля.

Не привившиеся и не попадающие под исключение работники не смогут работать контактным способом: если характер работы позволят, они могут работать удаленно, если нет — могут быть переведены на другую должность, где не нужно прививаться, а если такой возможности нет — отстранены от работы без выплаты заработной платы.

Через три месяца после отстранения от работы работодатель сможет расторгнуть с ними трудовой договор без предупреждения и без выплаты выходного пособия.

Критики поправок отмечают, что политика контроля над пандемией должна основываться на доверии, а не насилии.

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