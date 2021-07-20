В сейме Литвы – предложение узаконить статус ветерана армии

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Группа членов сейма Литвы предлагают предоставлять статус ветерана армии военным и ополченцам по окончании службы.

Ветераном вооруженных сил Литвы предлагается считать военного профессиональной службы, ополченца или иного военного добровольной непостоянной службы, который отслужил не менее 20 лет непрерывно и не менее 30 дней участвовал в международных операциях и спецмиссиях.

Этот статус предлагается и для военных, которые были вынуждены покинуть службу из-за нарушений здоровья, связанных с выполнением службы, а также лица, которые с 11 января 19991 года по 31 августа 19993 года служили в системе обороны.

«Прежде всего, это нужно тем людям, которые пришли в сложнейшие для Литвы годы создавать систему обороны страны, в структуры бывшего тогда Департамента охраны края, прежде всего, на охрану государственной границы, ведь требовалось перенять контроль у советских властей. Тогда людям нужно было оставить свою работу, рисковать» , – сообщил BNS один из авторов проекта, консерватор Арвидас Поцюс.

«Чтобы люди не чувствовали себя брошенными, забытыми, выброшенными на улицу, а Министерство обороны должно позаботиться о том, какие им предоставить социальные гарантии, помощь», – сказал он.

По словам депутата, после узаконивания статуса ветерана, правительство должно позаботиться о социальных гарантиях этих людей.

А. Поцюс отметил, что некоторым военным требуется не только помощь в сохранении физического здоровья, но участникам спецопераций нужна и помощь психологов.

Член сейма считает, что введение статуса ветерана также позволит бывшим литовским военным участвовать в различных мероприятиях, встречах с ветеранами армий НАТО.

А. Поцюс надеется, что подготовленный им и коллегами проект поправок будет представлен сейму на осенней сессии.