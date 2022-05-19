В Сейме Литвы собраны 56 подписей под интерпелляцией министру сельского хозяйства

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Оппозиция в литовском Сейме начала сбор подписей в поддержку интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Их сбор инициирован демократической фракцией «Во имя Литвы», собравшей на данный момент 56 подписей.

«В течение двух лет ни одна работа не сдвинулась со стартовой точки во всех областях сельского хозяйства», — сказал BNS Кястутис Мажейка, член демократической фракции «Во имя Литвы», работающий в Комитете по делам села.