В сейме – первое принятие поправки к Конституции о возрастном цензе для депутатов сейма

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В четверг в литовском парламенте планируется первое принятие Конституционной поправки, которая позволит баллотироваться в сейм с 21 года вместо 25-ти лет.

Состоится голосование по поправке к 56 статье Конституции, которая снизит возрастной ценз. Для принятия конституционной поправки требуются два голосования в сейме, оба раза поправку должны поддержать не менее двух третей парламентариев – то есть как минимум 94 депутата.

Возрастной ценз в 25 лет самый высокий в Евросоюзе, его применяют лишь три страны кроме Литвы: Италия, Греция и Кипр, говорится в сопроводительном письме.