В Сейме представлен проект о прямом управлении ЛФФ, Науседа это оценивает скептически 

«Мы стремимся к прозрачному и демократичному управлению ЛФФ», — заявил журналистам член Сейма.

По словам вице-министра образования, науки и спорта Линаса Обцарскаса, такое решение могло бы послужить в решении проблем управления федерации, в обновлении модели деятельности.

«Правительство не стремится руководить федерациями и не может вмешиваться в деятельность спортивных федераций. Такой закон мог бы срочно решить застарелую, болезненную проблему, развеять сомнения по поводу деятельности этой федерации и заложить основы для дальнейшей, обновленной деятельности федерации», – BNS отметил он в переданном BNS комментарии.

Поэтому министерство предлагает привлечь для участия в процессе FIFA и UEFA.

Был бы назначен администратор

Проект предусматривает, что на время действия закона функции руководящих органов ЛФФ возьмет на себя временный администратор, которого назначит Министерство образования, науки и спорта.

Администратор должен провести финансовый и операционный аудит федерации и подготовить и утвердить проект временного устава ЛФФ в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Сейму предлагается установить, что проект временного устава должен предусматривать, что каждый член ЛФФ имеет одинаковое количество голосов на конференции федерации.

Также предлагается сделать членами федерации футбольные клубы страны. В настоящее время они представлены через региональные ассоциации.

Кроме того, конференция ЛФФ будет уполномочена избирать президента, вице-президентов и исполнительный комитет.

Последний в настоящее время состоит из лиц, делегированных самими членами ЛФФ.

Предлагается также, чтобы членами руководящих органов ЛФФ не могли быть лица, у которых есть судимость за умышленное преступление.

Политики, стоящие за изменениями, говорят, что эти фундаментальные принципы управления футболом изложены в Типовом уставе Международной федерации футбола (ФИФА).

«Изменения необходимы»

В законопроекте указано, что после утверждения временного устава ЛФФ временный администратор в шестимесячный срок созывает конференцию федерации, которая принимает новый устав, избирает президента организации, членов исполкома и вице-президентов.

После передачи управления федерацией этим новоизбранным органам временный администратор утратит свои полномочия.

«Суть временного правительства состоит в том, чтобы (…) как можно быстрее и эффективнее создать такое пространство и такую ​​возможность, согласно которым ЛФФ могла бы принимать принципиальные решения о необходимых изменениях, не опасаясь фракционности или внутренних распрей и преследования», — сказал другой парламентарий Арунас Валинскас.

«Никто не хочет управлять футболом со стороны властей. Суть в том, чтобы дать футбольному сообществу возможность самоуправления», — добавил он.

Председатель Комиссии Сейма по делам молодежи и спорта Виргилиюс Алекна заявил, что государство готово выделять больше средств на футбол, но в сложившейся ситуации для ЛФФ не время для этого.

«Я считаю, что изменения действительно необходимы и они должны произойти», — сказал член Сейма.

Предлагается придерживаться Типового устава

Маяускас сказал, что проект по прямому управлению ЛФФ, вероятно, будет зарегистрирован во вторник, к этому времени он будет переведен на английский язык и направлен в ФИФА и УЕФА.

«В принципе, мы считаем, что и ФИФА, и УЕФА не получают полной информации от ЛФФ, поэтому мы ожидаем прямой встречи на высоком уровне, возможно, на уровне премьера, с руководством ФИФА и УЕФА», — сказал Маяускас.

Политики заявили, что если ЛФФ решит организовать внутренние выборы в соответствии с типовым уставом, они откажутся от планов по принятию предложенного закона.

Ранее ЛФФ обращалась в УЕФА и ФИФА, и они заявили, что устав федерации соответствует международным требованиям, но предложили его доработать.

В последние годы руководство литовского футбола подвергается критике за слабые спортивные достижения и связи некоторых функционеров с криминальным миром.

В настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории.

Президент Литвы скептически оценивает введение прямого управления в футбольной федерации

Президент Литвы Гитанас Науседа скептически относится к предложениям о временном введении прямого управления Литовской федерацией футбола (ЛФФ).

По словам главы государства, после принятия закона о «спасении футбола» ситуация не изменится, а Литве может грозить исключение из международных соревнований.

«Если бы в нашим футболом занимались люди, которые действительно хорошо разбираются в футболе, наверное, было бы больше пользы, но, честно говоря, я не думаю, что если мы пойдем по этому пути и создадим законы, чтобы спасти футбол (мы добьемся результатов), так, мы наверное, можем дойти и до того, что начнем создавать закон о спасении веры или подобный», — сказал президент журналистам в Клайпеде в понедельник.

Руководитель страны заявил, что плохая ситуация с футболом «начинается раньше национальной сборной» и связана со всей системой подготовки, и одним законом проблему не решить.

«Не исключено, что это может привести к тому, и таких примеров у нас немало, когда международные организации, простите меня за это слово, вытолкнут нас с международных соревнований, и тогда мы будем жить без футбола, как сейчас живет Россия», – сказал президент.

Несколько парламентариев, входящих в правящую коалицию, представили в понедельник зарегистрированный законопроект, предлагающий временно ввести прямое управление Литовской федерацией футбола.

По словам заместителя министра здравоохранения, науки и спорта Линуса Обкарскаса, «необходимо оценить возможные негативные последствия такого решения», такие как приостановка национальных сборных, риск неполучения средств от международных федераций.

В связи с этим министерство предлагает FIFA и UEFA принять участие в этом процессе.

Проект предусматривает, что на время действия закона функции руководящих органов ЛФФ возьмет на себя временный администратор, которого назначит Министерство образования, науки и спорта.

Предлагается также, чтобы членами руководящих органов ЛФФ не могли быть лица, осужденные за умышленное преступление.

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