В сейме пройдет мероприятие по случаю годовщины оккупации

Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Во вторник в сейме Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к годовщине оккупации и ссылок.

Состоится торжественное заседание, планируется принять резолюцию «О советской оккупации Литовской Республики в 1940 году и ее последствиях». Подготовлена и другая резолюция — «О попытках Государственной Думы Российской Федерации переписать историю и подвергнуть сомнению основы современной цивилизации и международного права».

Один из инициатоов резолюций, консерватор Эмануэлис Зингерис надеется, что документы будут приняты единогласно.

По его словам, резолюции необходимы, чтобы напомнить историю и как ответ на планирующееся к принятию в Госдуме решение об отзыве утвержденного Съездом народных депутатов СССР в 1989 году постановления о «политической и правовой оценке» пакта Молотова-Риббентропа, которым депутаты осудили этот документ и признали его недействительным.

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении — так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему. В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

15 июня 1940 года СССР оккупировал Литву и включил ее в свой состав. Начался период советской оккупации, в течение которого тысячи людей были брошены за решетку, сосланы, убиты.

11 марта 1990 года Литва восстановила независимое государство.