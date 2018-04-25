За минувшие сутки подтверждены три новых случая коронавируса, общее число – 1776

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За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1776, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровел 1441 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.

В понедельник проверено 4410 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 369 тыс. 546.