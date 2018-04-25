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В сельских районах страны заработал проект “Мобильный почтальон”

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TOP,Новости,Общество,Регионы

В сельских районах страны заработал проект “Мобильный почтальон”

Фото Lietuvos paštas

Еще месяц назад эта услуга была доступна на 75% территории Литвы. Теперь же работу начали и последние подготовленные 55 специалистов.

Вызвать на дом мобильного почтальона теперь могут и жители Каунасского, Тракайского, Электренайского, Йонавского, Кайшядорского, Вильнюсского и Шяуляйского районов. Мобильные почтальоны выполняют те же функции, что и их коллеги в стационарных отделениях, однако могут приезжать к людям на дом. 

Суть проекта “Мобильный почтальон” в том, что городские отделения почты остаются прежними, а отделения почты в сельской местности преобразуются.  Часы работы в них становятся короче, однако в установленные часы предоставление всех необходимых почтовых услуг ложится на плечи мобильного почтальона.

Бесплатно вызвать его на дом могут те, кому надо отправить письмо или посылку, регистрировать отправление или оставить заявку на повторную доставку почты и так далее.

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Кроме того, через мобильного почтальона можно заказывать периодику, осуществлять платежи, получать социальные выплаты или пенсии. Тем, кто получает почту, ее доставят традиционно — почтальон привезёт издание в установленное время, без вызова.

Вызов почтальона на дом бесплатный, при этом работник почты предварительно позвонит и сообщит о времени своего приезда.

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