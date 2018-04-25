В сельских районах страны заработал проект “Мобильный почтальон”

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Еще месяц назад эта услуга была доступна на 75% территории Литвы. Теперь же работу начали и последние подготовленные 55 специалистов.

Вызвать на дом мобильного почтальона теперь могут и жители Каунасского, Тракайского, Электренайского, Йонавского, Кайшядорского, Вильнюсского и Шяуляйского районов. Мобильные почтальоны выполняют те же функции, что и их коллеги в стационарных отделениях, однако могут приезжать к людям на дом.

Суть проекта “Мобильный почтальон” в том, что городские отделения почты остаются прежними, а отделения почты в сельской местности преобразуются. Часы работы в них становятся короче, однако в установленные часы предоставление всех необходимых почтовых услуг ложится на плечи мобильного почтальона.

Бесплатно вызвать его на дом могут те, кому надо отправить письмо или посылку, регистрировать отправление или оставить заявку на повторную доставку почты и так далее.