TOP,Новости,Общество

В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

Фото pixabay.com

В новом учебном году число учеников в школах страны останется похожим, как и в прошлом году. Прогнозируется, что число первоклассников будет мало отличаться от прошлогоднего – их соберется около 29 тыс., сообщает Министерства образования, науки и спорта.

Обще число учеников будет всего на 0,5% меньше, чем в прошлом году. В этом году в школы придут 322,1 тыс. школьников, в 2018 году — 323,6 тыс. По данным прошлого учебного года, растет число возвращающихся в Литву детей. В 2018 году учиться вернулись 1,8 тыс. детей в возрасте до 15 лет, это на 40% больше, чем в 2017 году (1,3 тыс.).

В этом году в Литве будут действовать 1009 государственных и муниципальных общеобразовательных школ, в 2018 году – 1023. В них будут работать 27,3 тыс. учителей, в 2018 году их было 27,9 тыс.

В 2019 году также будут действовать 60 заведений профессионального обучения. В этом году в них будут учиться 33,3 тыс. учеников, в прошлом году их было 34 тыс.

Этой осенью в ВУЗах Литвы будут учиться 105 тыс. студентов, в 2018 году их было 111 тыс.

l24.lt

Последние новости

default image
Налог на непрошеную рекламу в почтовом ящике

Подробнее...
default image
Продажа алкоголя в День знаний

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начинаются Дни столицы

Подробнее...
default image
Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Подробнее...
default image
Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель - А.Сабонис

Подробнее...
default image
В Чехии отмечается рост ксенофобии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия призывает Великобританию представить предложение по Brexit в ближайшее время

Подробнее...
default image
Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Греция ждет переговоров с ФРГ о военных репарациях

Подробнее...
default image
В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

Подробнее...
default image
Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений"

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

Подробнее...
default image
Спикер В. Пранцкетис поддерживает изучение влияния России на политическую систему Литвы

Подробнее...
default image
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Подробнее...
default image
Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Подробнее...
default image
Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Подробнее...
default image
В Буньоле прошли томатные бои

Подробнее...
default image
Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве

Подробнее...
default image
В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600