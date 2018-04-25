В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

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В новом учебном году число учеников в школах страны останется похожим, как и в прошлом году. Прогнозируется, что число первоклассников будет мало отличаться от прошлогоднего – их соберется около 29 тыс., сообщает Министерства образования, науки и спорта.

Обще число учеников будет всего на 0,5% меньше, чем в прошлом году. В этом году в школы придут 322,1 тыс. школьников, в 2018 году — 323,6 тыс. По данным прошлого учебного года, растет число возвращающихся в Литву детей. В 2018 году учиться вернулись 1,8 тыс. детей в возрасте до 15 лет, это на 40% больше, чем в 2017 году (1,3 тыс.).

В этом году в Литве будут действовать 1009 государственных и муниципальных общеобразовательных школ, в 2018 году – 1023. В них будут работать 27,3 тыс. учителей, в 2018 году их было 27,9 тыс.

В 2019 году также будут действовать 60 заведений профессионального обучения. В этом году в них будут учиться 33,3 тыс. учеников, в прошлом году их было 34 тыс.

Этой осенью в ВУЗах Литвы будут учиться 105 тыс. студентов, в 2018 году их было 111 тыс.

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