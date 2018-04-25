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TOP,Новости,Экономика

В.Шапока: нам нужно думать о растущем долге Литвы

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Министр финансов Литвы повторяет, что расходы государственного бюджета 2021 года на потребление не должны увеличиваться, не планируется повышать и налоги, за исключением, возможно, экологических. Вилюс Шапока предупреждает, что нужно думать о растущем долге страны, чтобы он не превышал маастрихтские критерии. 

«Мы (министерство – BNS) внесем безопасный бюджет. Что значит «безопасный»? То, что говорить об увеличении расходов на потребление было бы небезопасно», — сказал в среду министр в парламентском Комитете по бюджету и финансам. 

«Нужно думать об уровне долга. Если мы начинаем превышать маастрихтские критерии, появляется высокая возможность того, что в будущем долг начнет расти по экспоненте, я говорю о нескольких годах вперед. Предстоящие годы, 2021-2023, для траектории долга исключительно важны», — сказал В. Шапока. 

Позже он сказал BNS, что Литва пока не превышает маастрихтский критерий долга — госдолг в конце этого года должен достигать почти 50% валового внутреннего продукта, а критерий — не более 60%. 

По его словам, повышать налоги в следующем году не планируется. 

Однако В. Шапока не исключает, что могут быть повышены экологические налоги: «То, что связано с экологическими налогами, вероятно, может быть раньше». Он добавил BNS, что имел в виду введение налога на пластик, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. 

По словам министра, оценивать сейчас последствия коронавирусного кризиса — «гадать на кофейной гуще». 

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