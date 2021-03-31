В школы вернулись 63 тыс. учеников начальных классов

Без проведения профилактического накопительного тестирования смешанное обучение проводится в 437 школах 45 самоуправлений, их посещают 94% всех учеников начальных классов этих самоуправлений. В этих школах не обязательно все классы приходят в школы, поскольку обучение может осуществляться посменно.

Как и на минувшей неделе, школы открыты для учеников начальных классов и в 12 из 15 самоуправлений с плохими эпидемиологическими показателями, где контактное обучение разрешено возобновить, если в школе обеспечивается тестирование учеников и школьной общественности накопительным методом.

В целом на этой неделе так обучались в 44 школах, что на 10 больше, чем неделю назад, почти половина из них, то есть 19 – в Вильнюсе.