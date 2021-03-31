В Оксфорде «деколонизируют» программу обучения музыке

В Оксфордском университете намерены пересмотреть и «деколонизировать» музыкальную программу обучения студентов, сосредоточенную на «белой европейской музыке рабовладельческой эпохи». Об этом сообщила газета The Telegraph.
Отмечается, что после протестов Black Lives Matter академический состав одного из ведущих учебных заведений мира предлагает реформу для решения «белой гегемонии», которая включает переосмысление изучения нотной грамоты и избавление ее от связи с колониальным прошлым.
Беспокойство в университете вызвал и тот факт, что подавляющее большинство преподавателей – это белые мужчины, «предоставляющие привилегированное положение белой музыке». Предлагается убрать из обязательных дисциплин игру на фортепиано, а также дирижирование оркестром, поскольку они «структурно центрируют белую европейскую музыку», что «вызывает страдания у цветных студентов».
Также в планах «расширить фокусировку», и кроме классической музыки, изучать африканскую музыку диаспор, глобальную музыку и поп-музыку. Подчеркивается, что «деколонизация» программы является частью попытки осознать, как западная художественная музыка на протяжении истории утвердила себя в качестве доминирующего жанра.
Планы, разработанные «в консультации с сотрудниками и студентами», будут опубликованы летом этого года после утверждения университетом.korrespondent.net