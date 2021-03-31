В Оксфорде «деколонизируют» программу обучения музыке

Беспокойство в университете вызвал и тот факт, что подавляющее большинство преподавателей – это белые мужчины, «предоставляющие привилегированное положение белой музыке». Предлагается убрать из обязательных дисциплин игру на фортепиано, а также дирижирование оркестром, поскольку они «структурно центрируют белую европейскую музыку», что «вызывает страдания у цветных студентов».

Также в планах «расширить фокусировку», и кроме классической музыки, изучать африканскую музыку диаспор, глобальную музыку и поп-музыку. Подчеркивается, что «деколонизация» программы является частью попытки осознать, как западная художественная музыка на протяжении истории утвердила себя в качестве доминирующего жанра.

Планы, разработанные «в консультации с сотрудниками и студентами», будут опубликованы летом этого года после утверждения университетом.