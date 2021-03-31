Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 853, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 853 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 9258 молекулярных тестов (ПЦР) и 3818 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 328,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 216 тыс. 119 случаев COVID-19.
Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 3574 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7258 смертей.