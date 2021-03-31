Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 853, скончались 7 человек

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 853 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9258 молекулярных тестов (ПЦР) и 3818 антигенных теста на COVID-19.