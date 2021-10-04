В Швеции объявят Нобелевских лауреатов

В Швеции и Норвегии на этой неделе объявят имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в пяти областях. Об этом в понедельник, 4 октября, пишет Интерфакс-Украина.

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник сообщит, кому присуждена премия по медицине. Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в пятницу в Осло.

По данным Нобелевского комитета, в этом году на премию мира претендуют 329 кандидатов, 234 из них — физические лица, еще 95 — организации. По правилам, список потенциальных кандидатов не публикуется.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты, в том числе, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов».

Наконец, 11 октября в столице Швеции назовут лауреата Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн). ее вручают с 1901 года.