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Северная и Южная Кореи возобновили связи

Фото pixabay.com

Обе Кореи — Южная и Северная — в понедельник, 4 октября, полностью восстановили свои прямые линии связи, которые были разорваны пару месяцев назад после их прерывания из-за протеста КНДР против ежегодных совместных военных учений Юга и США, сообщает южнокорейское Yonhap News Agency.

По словам местных властей, обе стороны поддерживали контакт с помощью горячей линии для военных и отдельного канала связи. Несколькими часами ранее государственные СМИ Северной Кореи объявили, что линии заработают в нормальном режиме с 9 утра по местному времени.

В свою очередь правительство Южной Кореи выразило надежду на возобновление межкорейского диалога.

«Благодаря такому стабильному управлению линиями связи и быстрому возобновлению диалога правительство надеется начать и продвигать предметные обсуждения по улучшению межкорейских отношений и укреплению мира на Корейском полуострове, наряду с выполнением соглашений между двумя странами», — говорится в заявлении южнокорейского Министерства объединения.

На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на заседании парламента, что он восстановит трансграничные коммуникации с начала октября. По его словам, это делается, чтобы «реализовать ожидания и желание всего народа, который хочет восстановления отношений между Севером и Югом как можно скорее и установления прочного мира на Корейском полуострове». В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что налаживание диалога полностью зависит от Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея расширяет завод по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб.

korrespondent.net

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