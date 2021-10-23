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В Швеции продлили паузу в использовании вакцины Moderna

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В Швеции до 1 декабря продлили паузу в использовании COVID-вакцины Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше. Причина — побочные эффекты, связанные с сердцем — миокардит и перикардит. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что тем людям, кто первый раз вакцинировался Moderna, вместо нее предложат Comirnaty от Pfizer / Biontech.

Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения Швеции, также пора прекратить широкомасштабное тестирование и отменить рекомендацию тестироваться полностью вакцинированным, даже если у них есть симптомы.

Как сообщалось ранее, Швеция и Дания остановили использование вакцины Moderna для молодежи.

korrespondent.net

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