В Швеции продлили паузу в использовании вакцины Moderna

В Швеции до 1 декабря продлили паузу в использовании COVID-вакцины Moderna для людей в возрасте 30 лет и младше. Причина — побочные эффекты, связанные с сердцем — миокардит и перикардит. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что тем людям, кто первый раз вакцинировался Moderna, вместо нее предложат Comirnaty от Pfizer / Biontech.

Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения Швеции, также пора прекратить широкомасштабное тестирование и отменить рекомендацию тестироваться полностью вакцинированным, даже если у них есть симптомы.

Как сообщалось ранее, Швеция и Дания остановили использование вакцины Moderna для молодежи.