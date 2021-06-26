В Швеции разрешат вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет

Фото pixabay.com

Рекомендуемый возраст для вакцинации против коронавируса снижен в Швеции с 18 до 16 лет. Об этом на пресс-конференции сообщил глава управления здравоохранения Юхан Карлсон.

«Вакцинация против COVID-19 будет также предложена подросткам в возрасте 16-17 лет, — отметил он. — Ее можно начать после завершения вакцинации взрослых. Мы полагаем, что это может случиться не раньше августа». По его словам, иммунизация детей способствует не только снижению распространения инфекции среди них, но и во всем обществе в целом.