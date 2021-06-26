Западная Африка вводит единую валюту

Государства Западной Африки планируют введение новой валюты, пишет REUTERS.
Заседание ЭКОВАС (Экономического Сообщества Стран Западной Африки) постановило разработать и подписать новую дорожную карту. Соглашение предполагает, что новые деньги введут в обращение к 2027 году на территории всех стран ЭКОВАС. «ЭКО» — так решено назвать новую африканскую валюту.
По соглашению ЭКОВАС с Францией, которое подписано в 2019 году, валюта будет привязана к евро. Предполагается, что «эко» составит достойную конкуренцию рэнду ЮАР.
В настоящее время восемь из пятнадцати западноафриканских стран использую в качестве платежного средства франк (КФА). У остальных своя национальная валюта.024.by