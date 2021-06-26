Западная Африка вводит единую валюту

По соглашению ЭКОВАС с Францией, которое подписано в 2019 году, валюта будет привязана к евро. Предполагается, что «эко» составит достойную конкуренцию рэнду ЮАР.

В настоящее время восемь из пятнадцати западноафриканских стран использую в качестве платежного средства франк (КФА). У остальных своя национальная валюта.