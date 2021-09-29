В Швеции сняли большую часть ковидных ограничений

С 29 сентября в Швеции сняты ограничения на количество участников массовых мероприятий. Также отменяются ограничения для участия в частных собраниях в арендованных помещениях, что означает, что можно будет проводить крупные мероприятия: свадьбы и дни рождения. Заведения общепита теперь могут вернуться к своему обычному режиму работы и обслуживания, отменяются требования к расстоянию между столиками и максимальному количеству людей за ними.

Также отменена рекомендация Агентства общественного здравоохранения о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Однако тех, у кого есть симптомы COVID-19, просят оставаться дома и пройти тестирование.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день 7 141 873 человека, или 83,6% населения Швеции, от 16 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Из них 6 536 355 человек, или 76,5%, иммунизированы полностью.