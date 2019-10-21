  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В Литву прибыли американские танки

Подробнее...
default image
Г.Науседа закрепляет позиции в рейтинге популярнейших политиков

Подробнее...
default image
В Швеции увеличивают пенсионный возраст

Подробнее...
default image
Мнения экспертов расходятся в том, сколько людей в Литве бедны

Подробнее...
default image
Г.Науседа в Токио: необходимо оценить угрозы атомной энергетики

Подробнее...
default image
Рейтинг "аграриев" за месяц снизился на 3 пункта

Подробнее...
default image
Командующий ВС Литвы В.Рупшис посетит в Украине военных Литвы

Подробнее...
default image
Белорусам и украинцам будет проще получить российское гражданство

Подробнее...
default image
Самые высокооплачиваемые спортсмены Литвы – Ж. Илгаускаc, Й. Валанчюнас, А. Сабонис

Подробнее...
default image
В НАТО создан кризисный штаб из-за операции Турции в Сирии

Подробнее...
Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
Правящие в Литве могут расторгнуть коалицию с "Порядком и справедливостью"

Подробнее...
default image
Сменятся послы Литвы в России, при НАТО и ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
Аукционы частот 5G будут возможны в Литве уже в начале 2020 года

Подробнее...
default image
Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

Подробнее...
default image
Л. Пярнавас не будет предложен на второй срок главы полиции

Подробнее...
default image
Президент Литвы говорит, что в этом году договориться о бюджете ЕС не удастся

Подробнее...
default image
Лондон запустил план на случай Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Э. Мисюнас приступил к обязанностям замминистра обороны Литвы

Подробнее...
default image
Беспорядки в Барселоне: Убытки превысили 2,5 млн

Подробнее...
default image
Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Швеции увеличивают пенсионный возраст

Фото pixabay.com

Парламент Швеции проголосовал за повышение пенсионного возраста в стране. Это связано с тем, что граждане королевства в среднем живут дольше и обладают лучшим здоровьем, чем во многих других европейских странах, что, в свою очередь, заставляет правительство тратить большие финансовые средства на пенсионные пособия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, согласно изменениям, с 2020 года самый ранний возраст, начиная с которого шведский подданный сможет получать пенсию, поднимается с 61 до 62 лет.

В 2023 году минимальный возраст будет снова повышен до 63 лет. Данные меры принимаются для того, чтобы поддержать устойчивость пенсионной системы. По словам авторов законопроекта, самый ранний возраст для снятия так называемой гарантированной пенсии, выплачиваемой тем, кто имел небольшой доход или вообще не зарабатывал в течение своей жизни, будет повышен в 2023 году с 65 до 66 лет. Подчеркивается, что именно люди из этой демографической группы больше всего будут затронуты решением парламента.

Отметим, что взаимосвязанные системы социального обеспечения, такие как пособия по безработице, пособия по болезни и инвалидности, пособия по старости, пенсия по случаю потери кормильца и жилищное пособие, будут пересматриваться и изменяться по мере увеличения пенсионного возраста.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!