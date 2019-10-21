В Швеции увеличивают пенсионный возраст

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Парламент Швеции проголосовал за повышение пенсионного возраста в стране. Это связано с тем, что граждане королевства в среднем живут дольше и обладают лучшим здоровьем, чем во многих других европейских странах, что, в свою очередь, заставляет правительство тратить большие финансовые средства на пенсионные пособия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, согласно изменениям, с 2020 года самый ранний возраст, начиная с которого шведский подданный сможет получать пенсию, поднимается с 61 до 62 лет.

В 2023 году минимальный возраст будет снова повышен до 63 лет. Данные меры принимаются для того, чтобы поддержать устойчивость пенсионной системы. По словам авторов законопроекта, самый ранний возраст для снятия так называемой гарантированной пенсии, выплачиваемой тем, кто имел небольшой доход или вообще не зарабатывал в течение своей жизни, будет повышен в 2023 году с 65 до 66 лет. Подчеркивается, что именно люди из этой демографической группы больше всего будут затронуты решением парламента.

Отметим, что взаимосвязанные системы социального обеспечения, такие как пособия по безработице, пособия по болезни и инвалидности, пособия по старости, пенсия по случаю потери кормильца и жилищное пособие, будут пересматриваться и изменяться по мере увеличения пенсионного возраста.