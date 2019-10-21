Г.Науседа закрепляет позиции в рейтинге популярнейших политиков

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

В октябре в рейтинге популярнейших политиков Литвы занимаемые позиции укрепил президент стран Гитанас Науседа.

Согласно опросу Vilmorus, результаты которого опубликовала в минувшую субботу ежедневная газета Lietuvos rytas, за месяц значительно вырос и рейтинг назначенного Еврокомиссаром Виргиниюса Синкявичюса, между тем, оценки мэров Каунаса и Вильнюса продолжали ухудшаться.

В октябре Г.Науседе отдали предпочтение 82,5% респондентов, в сентябре — 79,3%.

«Г. Науседа лидирует без конкуренции, негативно его оценивают всего 3,3% опрошенных. Это очень хороший результат, схожий с тем, который был у Валдаса Адамкуса в 1998 году после победы на выборах», – сказал BNS Владас Гайдис, глава центра социологических и рыночных исследований Vilmorus.

На вторую позицию поднялся премьер Саулюс Сквернялис, хотя его рейтинг несколько снизился и в октябре составил 50,1% (в сентябре – 51%). Между тем, бывший вторым месяц назад мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис опустился на шестую позицию. В октябре его благосклонно оценивали 43,3% опрошенных, что на 8 пунктов меньше, чем в сентябре (51,8%).

На третьей позиции рейтинга оказался министр иностранных дел Линас Линкявичюс – 49,6% (в сентябре – 48,6%), на четвертой – будущий еврокомиссар, министр экономики В. Сикнявичюс, рейтинг которого поднялся почти на 10 пунктов до 49,5% (в сентябре – 39,8%).

«Несомненно это связано с назначением В. Синкявичюса еврокомиссаром, этот процесс достаточно хорошо освещался в СМИ. Это молодой, предприимчивый и корректный политик, к которому трудно найти претензии», – пояснил В. Гайдис.

На пятой позиции с ростом рейтинга был спикер сейма Викторас Пранцкетис, которого положительно оценили 49,4% респондентов (45,7%).

В октябре продолжал ухудшаться рейтинг мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, показатель его сторонников снизился с сентябрьских 26,5% до 22,7% в октябре. В. Гайдис ранее говорил BNS, что рейтинг мэра столицы, который в июле достигал 34%, следует связывать с удалением мемориальной доски Йонаса Норейки — Генерала Ветра со стены библиотеки АН Литвы, и общественность негативно отреагировала на это.

4-13 октября Vilmorus опросил 1020 жителей Литвы.