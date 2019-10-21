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В Литву прибыли американские танки

Фото kam.lt

В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, дислоцируемого в Литве на полгода. 

По железной дороге в Пабраде (недалеко от Вильнюса) доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley, сообщил  BNS представитель литовской армии по связям с общественностью, майор Гинтаутас Цюнис.

Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели. 

Как сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибытие подразделения США демонстрирует, что дислокация сил такого масштаба уже не табу. 

«Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами», – заявил BNS министр в понедельник.

«Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», – добавил Р. Кароблис.

Эта военная техника, принадлежащая размещенному в Польше 1-ому батальону 7-ого кавалерийского полка, будет задействована в учениях в Литве. Около 500 представителей сухопутных сил США пробудут в Литве до весны. 

По словам министра, эти учения важны для отработки подразделением США доставки из морского порта на место учений, во время учений военные ознакомятся с новой для них географией и погодными условиями. 

Во время пребывания в Литве, американцы поделятся опытом в свете с реализации Литвой проекта механизированных сухопутных сил, будут пользоваться инфраструктурой литовских полигонов. 

Литва предоставляет прибывающим военным США всю необходимую поддержку принимающей стороны – проживание, логистическую поддержку.

С 2014 по 2017 год в Литве на ротации находилась рота американских военных – это более мелкое подразделение, в котором около 200 военных. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО. 

«У нас не было ротационных сил такого рода, а с 2014 года в течение четырех лет дислоцировалась рота. Прибытие батальона демонстрирует серьезный подход к нам и серьезное вовлечение, поскольку именно такими подразделениями США как правило проводят учения», – сказал Р. Кароблис.  

Дислоцированный сейчас в Литве батальон НАТО под командованием Германии насчитывает более тысячи военных, а в Шяуляй дислоцированы истребители союзников, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования. 

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